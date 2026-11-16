Nihon Yamamura Glass: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nihon Yamamura Glass hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 57.05 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nihon Yamamura Glass 97.80 JPY je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 17.77 Milliarden JPY, gegenüber 18.04 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.49 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch