Nihon Unisys legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nihon Unisys hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 46.42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 59.42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Nihon Unisys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91.46 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96.84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch