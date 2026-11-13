NIHON TRIM: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NIHON TRIM präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 102.01 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 93.06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7.16 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch