Nihon Suido Consultants: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nihon Suido Consultants hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6.03 JPY, nach 34.17 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 5.33 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.28 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch