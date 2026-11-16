Nihon Suido Consultants hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nihon Suido Consultants äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10.66 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -1.220 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5.05 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.63 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch