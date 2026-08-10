Nihon Seimitsu gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nihon Seimitsu hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9.70 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1.990 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Nihon Seimitsu mit einem Umsatz von insgesamt 2.53 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 42.32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch