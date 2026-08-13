Nihon Seima stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nihon Seima hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.40 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4.15 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nihon Seima in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41.81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 673.5 Millionen JPY im Vergleich zu 1.16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch