Nihon Seiko zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nihon Seiko liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nihon Seiko die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 37.15 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 136.19 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nihon Seiko in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13.97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.64 Milliarden JPY im Vergleich zu 10.05 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch