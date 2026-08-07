Nihon Seiko: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nihon Seiko äusserte sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 36.49 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 200.96 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 9.39 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.79 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch