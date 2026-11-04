Nihon Seikan Kk gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nihon Seikan Kk stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 49.18 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 24.93 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 2.64 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 10.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nihon Seikan Kk 2.96 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch