NIHON PLAST: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NIHON PLAST hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8.21 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIHON PLAST ein EPS von 27.48 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.25 Prozent auf 29.66 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch