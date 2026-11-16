NIHON PLAST: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NIHON PLAST hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 27.51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 31.63 JPY je Aktie generiert.

NIHON PLAST hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30.45 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 26.85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch