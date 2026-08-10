Nihon Parkerizing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nihon Parkerizing hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 34.12 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 24.73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 33.67 Milliarden JPY gegenüber 31.88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch