Nihon Parkerizing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nihon Parkerizing gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 23.97 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 25.77 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 34.79 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32.86 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch