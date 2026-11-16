Nihon Office Automation Research: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nihon Office Automation Research liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nihon Office Automation Research die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7.55 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8.32 JPY je Aktie erzielt worden.

Nihon Office Automation Research hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 722.4 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 695.9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch