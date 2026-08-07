Nihon Nohyaku stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nihon Nohyaku gab am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47.61 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nihon Nohyaku ein EPS von 34.63 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31.09 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch