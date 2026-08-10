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10.08.2026 06:37:00
NIHON MICRO COATING informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
NIHON MICRO COATING hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
NIHON MICRO COATING hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17.71 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.560 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.25 Milliarden JPY – ein Plus von 20.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIHON MICRO COATING 2.69 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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