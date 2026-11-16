NIHON MICRO COATING: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NIHON MICRO COATING hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 26.23 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NIHON MICRO COATING noch ein Gewinn pro Aktie von 21.52 JPY in den Büchern gestanden.

NIHON MICRO COATING hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.77 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch