Nihon M&A Center verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nihon M&A Center hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10.33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12.27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 13.50 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch