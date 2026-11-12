Nihon Kohden stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nihon Kohden veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.180 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10.83 Prozent auf 351.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 394.1 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch