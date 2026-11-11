Nihon Kohden öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nihon Kohden hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17.08 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nihon Kohden ein EPS von 26.90 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nihon Kohden in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3.68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 55.96 Milliarden JPY im Vergleich zu 58.10 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch