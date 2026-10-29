NIHON KOGYO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NIHON KOGYO hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 33.75 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 16.11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23.37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.91 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.80 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch