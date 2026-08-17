Nihon Knowledge Co,Ltd Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nihon Knowledge Co,Ltd Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3.05 JPY. Im Vorjahresquartal waren -8.410 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.20 Milliarden JPY – ein Plus von 13.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nihon Knowledge Co,Ltd Registered 1.06 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch