Nihon Kagaku Sangyo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nihon Kagaku Sangyo hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 23.35 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23.71 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nihon Kagaku Sangyo 7.66 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch