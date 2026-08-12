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12.08.2026 06:37:00
NIHON FLUSH öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NIHON FLUSH hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 7.82 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIHON FLUSH ein Ergebnis je Aktie von 1.11 JPY vermeldet.
Mit einem Umsatz von 3.61 Milliarden JPY, gegenüber 4.09 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11.63 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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