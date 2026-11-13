NIHON FLUSH gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NIHON FLUSH hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9.89 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIHON FLUSH ein EPS von 13.72 JPY in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16.29 Prozent auf 5.18 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch