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13.08.2026 06:37:00
NIHON FALCOM hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
NIHON FALCOM lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 20.01 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIHON FALCOM 9.10 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat NIHON FALCOM im vergangenen Quartal 667.8 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIHON FALCOM 435.7 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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