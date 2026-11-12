NIHON FALCOM hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NIHON FALCOM hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 113.13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 74.50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44.41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.27 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 201.96 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIHON FALCOM 87.91 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4.47 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 71.24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte NIHON FALCOM einen Umsatz von 2.61 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch