Nihon Eslead: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nihon Eslead hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 298.78 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nihon Eslead ein EPS von 206.08 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 61.14 Prozent auf 43.44 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26.96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch