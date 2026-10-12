Nihon Enterprise zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nihon Enterprise hat am 09.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.58 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nihon Enterprise ein Ergebnis je Aktie von -0.200 JPY vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8.19 Prozent auf 993.8 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch