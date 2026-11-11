NIHON DENKEI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NIHON DENKEI hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 87.19 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 63.07 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 33.69 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.03 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch