NIHON DENGI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NIHON DENGI hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 31.41 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 31.96 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.24 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.06 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch