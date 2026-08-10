Nihon Dempa Kogyo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nihon Dempa Kogyo präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 33.93 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 20.43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20.47 Prozent auf 15.32 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch