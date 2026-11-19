NightFood gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4.500 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 160.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch