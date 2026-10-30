NIFTY Lifestyle gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NIFTY Lifestyle hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

NIFTY Lifestyle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12.52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 24.80 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.23 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.35 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch