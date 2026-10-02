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02.10.2026 06:37:00
NIEWIADOW POLISH MILITARY GROUP JOINT STOCK COMPANY Bearer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
NIEWIADOW POLISH MILITARY GROUP JOINT STOCK COMPANY Bearer präsentierte in der am 30.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.44 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.070 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29.2 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 146.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIEWIADOW POLISH MILITARY GROUP JOINT STOCK COMPANY Bearer einen Umsatz von 11.9 Millionen PLN eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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