Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’193 0.3%  SPI 18’229 0.4%  Dow 48’637 -0.9%  DAX 24’535 0.9%  Euro 0.9160 0.1%  EStoxx50 5’944 0.9%  Gold 5’006 -7.0%  Bitcoin 63’610 -1.6%  Dollar 0.7709 0.8%  Öl 70.9 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335SAP345952Rheinmetall345850Novartis1200526ABB1222171NVIDIA994529
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Booking-Aktie in Rot: Booking.com kassiert Sammelklage mit Schweizer Beteiligung
Amazon-Aktie leichter: Mögliche Pläne für 50-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI
Chevron-Aktie trotzdem gesucht: Niedrigere Ölpreise belasten Quartalsergebnis
Palantir-Aktie vor den Zahlen: Warum diese Bilanz jetzt so wichtig ist
Suche...
eToro entdecken

Chevron Aktie 1281709 / US1667641005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.01.2026 17:15:36

Niedrigere Ölpreise belasten Chevron - Zurückhaltung bei Venezuela

Chevron
132.02 CHF -0.54%
Kaufen Verkaufen

(Ausführliche Fassung)

HOUSTON (awp international) - Der Ölkonzern Chevron hat im vierten Quartal sinkende Gewinne verzeichnet. Grund waren geringere Preise und der schwache Dollar. Dies konnte nur teilweise durch eine höhere Produktion ausgeglichen werden, wie das Unternehmen am Freitag in Houston mitteilte. So sank der Nettogewinn von 3,2 auf 2,8 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie fiel von 2,06 auf 1,52 Dollar, Analysten hatte jedoch einen noch grösseren Rückgang befürchtet. Die Aktie legte im frühen US-Handel wenig um 1,5 Prozent zu.

Dagegen erreichte die Förderung neue Höchststände, auch dank der Übernahme von Hess. Die Produktion stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 Prozent auf umgerechnet 4,05 Millionen Barrel pro Tag, positiv wirkte sich zudem aus, dass neue Fördermengen aus Gebieten wie Tengiz in Kasachstan in Betrieb genommen wurden. Allerdings musste Chevron in diesem Monat das Tengiz-Feld mit einer Kapazität von einer Million Barrel pro Tag vorübergehend stilllegen, nachdem es zu zwei Bränden in den Kraftwerksanlagen gekommen war.

Chevron erwartet für dieses Jahr weiteres Wachstum. Die Produktion soll voraussichtlich um etwa 8 Prozent steigen, hauptsächlich aus Feldern in Guyana und im östlichen Mittelmeer.

"2025 war ein Jahr bedeutender Erfolge. Wir haben Hess erfolgreich integriert, wichtige Projekte gestartet, eine Rekordproduktion erzielt und unser Geschäft restrukturiert. Dies führte zu einem branchenführenden Wachstum des freien Cashflows und überdurchschnittlichen Aktionärsrenditen - und das trotz sinkender Ölpreise", sagte Mike Wirth, Vorstands- und Verwaltungsratsvorsitzender von Chevron. Aktionäre sollen eine um vier Prozent höhere Quartalsdividende erhalten.

Wirth verbrachte einen Grossteil des vergangenen Jahres damit, Stellen abzubauen, die Betriebskosten zu senken und die Übernahme von Hess abzuschliessen, wodurch das Unternehmen eine 30-prozentige Beteiligung an dem riesigen Ölfeld in Guyana erwarb. In den vergangenen fünf Jahren gab Chevron mehr als 100 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe und Dividenden aus, was fast einem Drittel seines Marktwerts entspricht.

Mit Blick auf das ölreiche Venezuela erklärte Chevron, seinen Dialog mit den Regierungen der USA und Venezuelas fortzusetzen, "um gemeinsame Energieziele zu erreichen". Das Unternehmen sei bereit, "Venezuela beim Aufbau einer besseren Zukunft zu unterstützen und gleichzeitig die US-amerikanische Energie- und regionale Sicherheit zu stärken", sagte Wirtz. US-Präsident Donald Trump setzt Chevron unter Druck und will, dass das Unternehmen massiv in Venezuela investiert, wo es derzeit der einzige operierende US-Konzern ist.

Chevron plant, die Produktion in dem südamerikanischen Land innerhalb der nächsten zwei Jahre um 50 Prozent zu steigern, wird dabei aber nach Aussagen von Vizepräsident Mark Nelson auf bestehende Anlagen und andere Ressourcen vor Ort zurückgreifen. Seine Äusserungen liessen keine grundlegenden Änderungen am Investitionsbudget des Unternehmens erkennen, das vor der Verhaftung des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro durch die Trump-Regierung am 3. Januar am unteren Ende der langfristigen Prognosespanne lag./nas/err/jha/