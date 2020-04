Niedersachsens Wirtschaftsminister fordert Prämien für Autokauf wg Corona

FRANKFURT (Dow Jones)--Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat sich für ein Konjunkturprogramm ausgesprochen, um der Wirtschaft nach der Lockerung des Shut-Downs in der Corona-Krise neuen Schwung zu geben. "Ich halte befristete Anschubprogramme für notwendig, sobald wir ein Stück weit Normalität im Wirtschaftsleben bekommen", sagte Althusmann im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstagausgabe). "Nur so schaffen wir es voraussichtlich, einen sich selbst tragenden Aufschwung nach einer Krise dieses Ausmasses anzustossen." Nach Ansicht des CDU-Politikers wird Deutschland wegen Corona "inen kräftigen wirtschaftlichen Einbruch erleben". Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg würden davon besonders betroffen sein, weil in diesen Bundesländern die Automobilindustrie mit allen vor- und nachgelagerten Branchen besonders stark sei.

"Ein Weg wäre, die Prämie von 6.000 Euro beim Kauf eines Elektroautos befristet aufzustocken oder gar Anreize für den Kauf modernster Benziner und Diesel zu setzen", zitiert die Zeitung den CDU-Politiker, der auch stellvertretender Ministerpräsident Niedersachsens ist. Das sei ein Konjunkturprogramm, das gleichzeitig dem Klimaschutz diene. Althusmann habe darauf hingewiesen, dass das Durchschnittsalter des PKW-Bestandes in Deutschland bei fast zehn Jahren liege. "Bei 48 Millionen zugelassenen Fahrzeugen liegt da ein grosses Potential für umweltfreundliche und innovative Antriebe, für das wir Kaufanreize setzen sollten." Er könne sich begrenzte Investitionshilfen aber auch für andere Branchen vorstellen, sagte der Minister.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cln

-0

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 13, 2020 09:03 ET (13:03 GMT)