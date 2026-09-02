Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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02.09.2026 12:39:36
Niedersachsen: Werden um jeden VW-Standort kämpfen
HANNOVER (awp international) - Angesichts drohender Werkschliessungen bei Volkswagen will sich Niedersachsens Landesregierung für den Erhalt aller deutschen Standorte einsetzen. "Wir werden um jeden Standort kämpfen", sagte ein Sprecher von Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), der auch im VW -Aufsichtsrat sitzt.
"Wir werden uns als Landesregierung um jeden Standort bemühen - auch nicht nur in Niedersachsen, sondern auch bundesweit", betonte der Sprecher. "Ein Standort in Neckarsulm ist genauso wichtig wie ein Standort in Zwickau, wie ein Standort in Hannover, wie ein Standort in Emden."
Die VW-Werke in Emden, Hannover und Zwickau sowie das Audi-Werk Neckarsulm stehen auf der Kippe, da es für sie laut Konzernchef Oliver Blume noch "keine wettbewerbsfähige Belegung für die 2030er Jahre" gibt. Auch der laufende Arbeitsplatzabbau - 50.000 Stellen bis 2030 - reicht aus Sicht des Vorstands nicht aus. Im Raum steht der Abbau weiterer Zehntausender Stellen.
Landesregierung beklagt Verunsicherung der Beschäftigten
Vor einer möglicherweise wegweisenden Aufsichtsratssitzung an diesem Freitag zu den Sparplänen ringt Niedersachsens Landesregierung weiter um eine Verständigung zwischen Unternehmen und Belegschaft. "Wir sind der festen Überzeugung, dass die Stärke von Volkswagen immer darin lag, gemeinsam Lösungen zu finden", sagte der Regierungssprecher. "Es bleibt das erklärte Ziel, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen."
Konzepte, die Werkschliessungen, einen massiven Rückbau der Beschäftigung und die Aushöhlung des VW-Gesetzes in den Mittelpunkt stellten, seien für die Landesregierung aber nicht zustimmungsfähig. Das VW-Gesetz sichert dem Land Niedersachsen, das 20 Prozent der Anteile an VW hält, massgeblichen Einfluss auf wichtige Entscheidungen bei Volkswagen.
Gleichzeitig bedauerte die Landesregierung, dass die Beratungen zum weiteren Kurs von VW nicht komplett vertraulich liefen. "Es ist nicht hilfreich, wenn da von interessierter Seite immer wieder Dinge in die Öffentlichkeit gespielt werden", sagte der Sprecher. Bei den Mitarbeitern von VW und ihren Familien führe das zu einer massiven Verunsicherung./cwe/DP/stk
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