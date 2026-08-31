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31.08.2026 06:37:00
Nidhogg Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Nidhogg Resources lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.050 SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
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