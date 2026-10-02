Nidec: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nidec hat am 30.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4.42 Milliarden USD gegenüber 4.28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch