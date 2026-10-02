NIDEC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NIDEC äusserte sich am 30.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 25.92 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 722.35 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIDEC 661.85 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 492.510 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 143.06 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.87 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2’708.71 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2’607.81 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch