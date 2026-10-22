Nicolet Bankshares informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nicolet Bankshares präsentierte in der am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.96 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.73 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 232.6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61.55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nicolet Bankshares einen Umsatz von 144.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch