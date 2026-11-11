NICHIWA SANGYO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NICHIWA SANGYO lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15.27 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 10.43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NICHIWA SANGYO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.67 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10.73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch