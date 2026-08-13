NICHIWA SANGYO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NICHIWA SANGYO hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16.56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11.83 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat NICHIWA SANGYO 11.76 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch