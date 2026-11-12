NICHIRIN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NICHIRIN hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 63.61 JPY. Im letzten Jahr hatte NICHIRIN einen Gewinn von 83.26 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.79 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.85 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch