NICHIREKI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NICHIREKI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 30.39 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 35.57 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.19 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9.05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NICHIREKI einen Umsatz von 18.51 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch