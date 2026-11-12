NICHIREI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NICHIREI gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.17 USD gegenüber 0.230 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat NICHIREI 1.18 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.20 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch