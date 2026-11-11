NICHIREI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NICHIREI gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 26.35 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NICHIREI noch ein Gewinn pro Aktie von 33.93 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 188.32 Milliarden JPY gegenüber 176.94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch