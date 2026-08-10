NICHIREI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NICHIREI präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27.61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 22.54 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 229.04 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 34.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 170.77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch